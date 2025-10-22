Sağanak sonrası hortum çıktı, su baskınları oldu

Haber Merkezi

Hatay Antakya’da sağanak nedeniyle su dolan çukurlara bazı araçlar düşerek zarar gördü. Samandağ’da ise denizde hortum oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Payas, Dörtyol, Erzin, Kırıkhan, Defne ve Antakya ilçelerinde önceki gün sağanak etkili oldu.

Antakya Ekinciler Mahallesi’nde bazı caddeleri ve evleri su bastı. Bazı araçlar su birikintisi dolu çukurlara düştü. Samandağ‘da da denizde hortum oluştu. Dün sabah saatlerinde sağanağın bitmesiyle suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.