Sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu

Karabük’te öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük’te de sağanak yağmur etkili oluyor. Öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası kentin farklı noktalarında yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, polis ekipleri de olumsuzluklara karşı kontrollerini sürdürüyor.

Öte yandan, Meteoroloji tarafından 19 Kasım Pazar günü için Karabük’e turuncu uyarıda bulunarak metre kareye 21- 50 kilogram kuvvetli yağmur ve sağanak yağış ile iç ve yüksek kesimlerde ise 20 cm üzeri yoğun kar beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.