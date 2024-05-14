Sağanak yağış Kumçatı-Cizre kara yolunu ulaşıma kapattı

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile Kumçatı-Cizre kara yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak merkezde dolu yağışı etkili olurken, Kumçatı beldesinde aniden bastıran yağmur sağanak yağışa döndü. Yaklaşık 20 dakika boyunca durmadan devam eden yağmur nedeni ile dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Kumçatı beldesi Bestasor mevkisinde yağmur suyunun yola taşması sonucu Kumçatı-Cizre kara yolu ulaşıma kapandı.

Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Güvenlik güçleri olası bir sel felaketine karşı vatandaşların güvenli alanlara geçmesi uyarısında bulunurken belde belediyesine ait iş makineleri tıkanan menfezleri ve kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.