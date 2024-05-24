Sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu, araçlar mahsur kaldı

Kayseri’de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Mahsur kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Şehirde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kocasinan ve Talas ilçelerinde sağanak su taşkınlarına neden olurken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan araç ve sürücüleri kurtararak güvenli bölgeye aldı.