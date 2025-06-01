Sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiledi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle oluşan su birikintilerinin getirdiği taş ve kaya parçaları, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Suya saplanan bazı araçlar yolda kalırken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların bir süre daha etkili olacağı bildirildi.