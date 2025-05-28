Sağanak yağışın etkili olduğu Malatya'da hastanenin tavanı çöktü

Sağanak yağışın etkili olduğu Malatya'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmında kısmi çökme meydana geldi.

Malatya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış olumsuz etkiledi.

Ulaşımın felç olduğu kentte çok sayıda iş yeri ile evleri de su bastı. Yoğun yağışların ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tavan kısmı ile bazı yollarda çökme meydana geldi.

Yağışların belli aralıklarla devam ettiği kentte ekiplerin su tahliyeleri ile yollarda onarım için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.