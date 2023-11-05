Sağanak yağışın hasarı gün yüzünde ortaya çıktı

İzmir’de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskını meydana geldi. Taşan dere ve biriken yağmur suları nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İzmir’de akşam saatlerinde yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu.

Yağışlarla beraber cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, kentte özellikle Karabağlar ve Buca ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.



Sağanağın en çok etkilendiği ilçelerden birisi olan Karabağlar’da ise derenin taşmasıyla sokaklar ve evler adeta savaş alanına döndü.

Karabağlar Mahallesi 5773. Sokak’tan geçen derenin taşması sonucu ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından oluşan hasarın izleri daha net görüldü. Sokakta bulunan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.



Mahalle sakinlerinin ise suların evlerine girmemesi için kapı altlarını eşyalarla kapattığı görüldü.