Sağanaklar Karadeniz'in rengini değiştirdi

Kastamonu’nun Abana ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, Karadeniz kıyısında dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.

İlçede denize dökülen Ezine Çayı’nın debisi, yağışların yanı sıra yüksek kesimlerde eriyen kar sularının da etkisiyle yükseldi. Çay yatağından taşınan çamurlu suyun denize ulaşmasıyla, mavi ve turkuaz tonlarının hâkim olduğu Karadeniz’in bir bölümü kahverengiye döndü.

Kıyı hattında geniş bir alana yayılan renk değişimi dronla görüntülendi.