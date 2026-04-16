Sağcı adaylar birbirine girdi

Dış Haberler Servisi

Latin Amerika’da ülkelerinde sağ birbiri ardına iktidara gelirken devlet başkanlığı seçimi düzenlenen Peru’da sağcı adaylar koltuk kavgasına girişti.

Peru’nun eski diktatörü Alberto Fujimori’nin kızı Keiko Fujimori ikinci tura kalmayı garantilerken en yakın rakibi Rafael Lopez Aliaga, sonuçların hileli olduğunu öne sürerek seçimlerin iptal edilmesini istedi.

Son 10 yılda 9’uncu devlet başkanının belirleneceği Peru’da 7 milyondan fazla seçmen, yeni devlet başkanı ve parlamento üyelerini belirlemek için pazar ve pazartesi günleri sandık başına gitti. Sandıkların yüzde 80’inden fazlası açılırken Popüler Güç Partisi (Fuerza Popular) adayı Keiko Fujimori, yüzde 16,88 oy ile seçimlerde ilk sırada yer aldı.

Aşırı sağcı Popüler Yenilenme Partisi (Renovacion Popular) adayı Rafael Lopez Aliaga, oyların yüzde 12,51'ini alırken, İyi Yönetim Partisi (Partido del Buen Gobierno) adayı Jorge Nieto yüzde 11,64 ile üçüncü sırada yer aldı. Solcu aday Roberto Sanchez yüzde 10,77 dördüncü oldu. Sandıkların sayımı sürerken Oy pusulalarının, sandıkların ve diğer seçim materyallerinin teslimatında "kasıt" olduğunu savunan Aliaga, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir seçim hilesi ile karşı karşıyayız. (Venezuela Devlet Başkanı) Maduro Venezuela'nın en kötü döneminde bile bunu yapmamıştı" dedi. Aliaga, destekçilerini sokağa çağırırken başkent Lima’da binlerce kişi, seçim kurulunu protesto etti. Avrupalı seçim gözlemcileri ise "ciddi problemler" olduğunu ancak dolandırıcılık kanıtı bulunmadığını açıkladı. Siyasi krizin derinleştiği Peru’da seçim, artan şiddet olayları ve yolsuzluk skandallarının gölgesinde düzenlenirken adayların çoğu, suç oranlarındaki artışa karşı mega hapishaneler inşa etmek, mahkûmların gıda haklarını kısıtlamak ve ağır suçlar için idam cezasını yeniden getirmek gibi öneriler sunmuştu. 2021 seçimini kazanan solcu aday Pedro Castillo’nun 2022’de azledilerek hapse atılması sonrası ülkede sağ siyaset giderek güçlendi. Dış Haberler