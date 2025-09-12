Sağcı figüre suikast

Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın isimlerden sağcı aktivist ve “Turning Point USA” adlı muhafazakâr gençlik hareketinin kurucusu Charlie Kirk, Utah’taki Valley Üniversitesi’nde kalabalığa seslenirken suikasta uğradı.

Hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Kirk yaşamını yitirirken kimliği belirlenemeyen saldırgan için ‘insan avı’ başlatıldı. Trump’ın “radikal solu” sorumlu tuttuğu saldırı, ABD’de geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Kirk’ün katıldığı etkinlik, ülke çapındaki üniversitelerde planlanan en az 15 etkinlikten ilkiydi. Kirk, vurulduğu sırada bir öğrenciyle bireysel silahlanma ve kitlesel silahlı saldırılar hakkında konuşuyordu.

SİYASİ ŞİDDET VURGUSU

Olayın ardından gözaltına alınan iki kişi saldırıyla ilgili olmadıkları ortaya çıkınca serbest bırakıldı. Öte yandan FBI, suikastta kullanıldığına inanılan uzun namlulu bir silahın ele geçirilerek incelemeye alındığını aktardı.

Utah’ın Cumhuriyetçi Valisi Spencer Cox, ABD için trajik bir gün yaşandığını belirterek bunun “açık bir siyasi suikast” olduğunu kaydetti. Soruşturmaya ilişkin Cox, FBI Direktörü Kash Patel ve Trump ile olayın ardından sürekli iletişim halinde olduğunu ve tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

TRUMP SOLU SUÇLADI

ABD Başkanı Trump ise suikastı “Amerika için karanlık, çok karanlık bir an” olarak nitelendirdi. Trump, Kirk’ün onuruna pazar akşamına kadar tüm devlet kurumlarında Amerikan bayraklarının yarıya indirilmesini emretti.

Truth Social’da yayınlanan video mesajında Trump, “Charlie Kirk’ün iğrenç suikastı karşısında keder ve öfkeyle dolu” olduğunu söyledi. Trump Kirk’ün öldürülmesinden “liberal kesimin söylemlerini” ve “radikal solu” sorumlu tuttu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei başsağlığı mesajları gönderdi.

ABD SİYASETİ KARIŞTI

Kirk’ün ölümüne Cumhuriyetçiler öfkeyle tepki verirken, Demokratlar daha temkinli açıklamalar yaptı. Cumhuriyetçi liderler saldırının solun şiddet yanlısı tutumundan kaynaklandığını savunurken, Demokratlar genel olarak siyasi şiddeti kınayarak silah yasalarının sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Kirk için yapılmak istenen saygı duruşu, tartışmalara dönüştü. Cumhuriyetçi temsilci Lauren Boebert, “Sessiz dualar sessiz sonuçlar getirir” diyerek dua edilmesini istedi. Demokrat vekiller ise bazı cinayetlerin neden aynı ilgi görmediğini sorgulayınca oturumda bağrışmalar yaşandı.

KUTUPLAŞTIRICI FİGÜR

Trump’a 2024 başkanlık seçim kampanyası sırasında birçok seçmen kazandıran Kirk, sıklıkla İsrail’in Gazze’deki katliamını meşrulaştıran ve Gazze’de açlık olmadığını savunan yayınlar yapıyordu. Amerika’daki Demokrat ve sol kesime karşı eleştiriler dile getiren Kirk, ırk, cinsiyet ve göçmenlik üzerine sağcı söylemlerde bulunuyordu. Bu nedenle Kirk, “kutuplaştırıcı bir figür” olarak ülkede tartışmalı bir isim haline gelmişti.