Sağcı hükümet kuruluyor

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Hollanda’da 22 Kasım 2023’te düzenlenen ve faşist Geert Wilders’in lideri olduğu Özgürlük Partisi’nin (PVV) birinci çıktığı seçimlerin ardından yaşanan 6 aylık koalisyon düğümü çözülüyor. Seçimi kazanmasına rağmen hükümet kuracak çoğunluğu elde edemeyen Wilders, üç sağcı parti ile yaptıkları görüşmelerde uzlaşma sağlandığını açıkladı.

Wilders, daha önce vazgeçtiğini açıkladığı başbakanlık görevine kimin geleceğine dair görüşmelerin daha sonra devam edeceğini kaydetti. Hollanda basını ise partiler arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan eski İşçi Partili siyasetçi Ronald Plasterk’in başbakan olabileceğini ileri sürdü. Pieter Omtzigt’in yeni kurduğu Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC), Dilan Yeşilgöz’ün lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve sağcı bir parti olan Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) katılacak.