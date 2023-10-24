Sağcı Milei’ye sandıkta ters köşe

Arjantin’de düzenlenen kritik seçimi önde bitiren Peronist aday Massa ve aşırı sağcı ‘anarko kapitalist’ Milei, ikinci turda tekrar yarışacak. Latin Amerika uzmanı Erol, “Toplum radikal çözümlerin sonuç vermeyeceğini gördü” dedi.

Umut Can FIRTINA

Ekonomik krizle boğuşan Latin Amerika ülkesi Arjantin’de hafta sonu yapılan başkanlık seçimlerinde hiçbir adayın yeterli oyu alamaması sonucu, seçimler ikinci tura kaldı. Seçimi önde bitiren Ekonomi Bakanı Sergio Massa ve kendisini “anarko kapitalist” olarak tanımlayan aşırı sağcı Javier Milei, 19 Kasım’da yeniden yarışacak.

Arjantin’de pazar günü halk yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Ekonomi Bakanı Sergio Massa, aşırı sağcı Javier Milei ve ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich’in yarıştığı seçimde sandıkların yüzde 98,04’ü açıldı. Vatan İçin Birlik (Union por la Patria) partisi ve mevcut iktidarın hem adayı hem de Ekonomi Bakanı Sergio Massa oyların yüzde 36,65 ile ilk turu önde bitirdi. Özgürlük Gelişimi (La Libertad Avanza) partisinin adayı aşırı sağcı Javier Milei aldığı yüzde 30,01 oyla ikinci sıraya yerleşti. Değişim İçin Beraber Koalisyonu Lideri ve ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich ise yüzde 23,83 ile seçimi üçüncü sırada tamamladı. Sandığa katılım oranı yüzde 77,67 olarak açıklandı.

ANKETLER ‘MILEI’ DİYORDU

Latin Amerika uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ertan Erol, Arjantin’deki başkanlık seçimini BirGün’e değerlendirdi. Erol, şunları söyledi: “Anketlerin tam tersi oldu, Milei birinci olarak lanse ediliyordu. Medyatik bir isim olan Milei tartışmalara giriyor, ‘reklamın iyisi kötüsü olmaz’ diye bakıyor. Kendisini ‘üstteki siyasi seçkinlerin dışında’ gibi lanse ediyor. Böylece alt kesim ve gençler Milei’ye ilgi duyuyor. Bu şekilde bir yılda büyük popülarite kazandı.”

Sandık sonuçlarını “şaşırtıcı” olarak nitelendiren Erol, şöyle devam etti: “Peronistler de bu sonucu beklemiyordu. Seçime katılımın yüksek olması bunda etkili oldu. Ayrıca ‘Macriciliği’ temsil eden Güvenlik Bakanı Bullrich de büyük oy kaybına uğradı. Buradan Peronistlere oy geçmiş gibi duruyor. Başkanlık seçimine ilişkin bir tartışma programında Milei, askeri yönetim dönemine ve cuntaya övgü dolu şeyler söyledi. İkinci tartışmada bunu azaltmaya çalıştı, ancak orta sınıf içerisinde de Milei ile işler daha mı kötüye gider gibi bir düşünce ortaya çıktı. Massa sol Peronistlerden geliyor ama piyasa ile ilişkileri güçlü bir isim. Toplum radikal çözümlerin, sonuç getirmeyeceğini düşündü.”

BULLRICH’IN OYLARI KİLİT

Milei’nin ikinci tura kalmak istemediğine dikkat çeken Erol, şöyle devam etti: “Çünkü daha orta yolcu koalisyonla karşı karşıya kalıp, orta sınıfı ikna edemeyeceğini düşünüyordu. Milei taraftarlarında çok büyük hayal kırıklığı var. ‘Dalgayı arkamıza alıp alıp en kötü ikinci tura birinci gideriz’ diye bakıyorlardı. Seçimden sonra Milei, hep eleştirdiği Macricilere ‘gelin destek olun, bu krizin içerisinden birlikte çıkalım, Massa ile buradan çıkamayız’ çağrısı yaptı. Bullrich’e oy verenlerin çoğu ikinci turda sandığa gitmeyebilir, ancak büyük kısmı da Milei’ye gidebilir.”