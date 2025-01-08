Sağcı popülist ateşle oynuyor

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Avrupa’nın lokomotif gücü Almanya seçime hazırlanırken partilerin kampanya vaatlerinden birisi de göçmenler. Partiler seçim kampanyalarına hız vermeye başladığı ülkede iktidardaki sosyal demokratlardan muhalefetteki sağ-muhafazakarlara, liberallerden solculara partiler göçmen karşıtı söylemlerle oy peşinde.

Anketlere göre başbakanlık makamının favorisi olan Hristiyan Birlik partilerinin (CDU-CSU) başbakan adayı Friedrich Merz’in suç işleyen ve ikinci bir vatandaşlığı olan yabancıların Alman vatandaşlığından çıkarılması önerisinin yankıları sürüyor.

MERZ’İN TEKLİFİNE TEPKİ

İktidardaki koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eş genel başkanı Saskia Esken, haber portalı Stern’e verdiği röportajda, "Friedrich Merz bilinçli bir şekilde sağ popülist ateşle oynuyor ve Almanların başbakanı olmaya uygun değil" ifadelerini kullandı.

Esken’e göre Merz’in talebinin hayata geçirilmesi, sonradan Alman vatandaşlığına geçenlerin "ikinci sınıf vatandaş" olması anlamına geliyor.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher de, Merz’in önerisinin hayata geçirilmesinin "vatandaşlıkta iki sınıflı bir topluma neden olacağını" ifade ederek, bunu bir baraj duvarının yıkılmasına benzetti.

MERZ SERTLİK YANLISI

CDU Genel Başkanı Merz, Welt am Sonntag’a verdiği röportajda, Almanya’nın göç siyasetinde de daha sert kuralların geçerli olması gerektiğini ifade etmişti. Suç işleyen göçmenlerin sınır dışı edilmeleri uygulamalarının kolaylaştırılması gerektiğini belirten Merz, koalisyon hükümetinin yürürlüğe soktuğu, çifte vatandaşlığa olanak tanıyan yasanın istisnai durumlarda geçerli olması gerektiğini savunmuştu.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise geçen hafta gazetelere verdiği mülakatta ülkedeki Suriyeli göçmenlerin durumlarının inceleneceğini ve ‘korumaya ihtiyaç duymayanların koruma statülerinin iptal edileceğini’ söylemişti.

YA UYUM YA SINIRDIŞI

Faeser, cihatçıların kontrolü ele geçirmesinin ardından Suriye’nin durumunda istikrar sağlanması nedeniyle, oturum hakkına sahip olmayan ve gönüllü olarak dönüş yapmayacak kişilerin gönderilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Almanya’da suç işleyen kişilerin ve köktendinci İslamcıların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sınır dışı edilmeleri gerektiğini belirten Faeser, bunun için gereken yasal düzenlemelerin yapıldığını da aktarmıştı.

Almanya’da 1 milyon (975 bin) Suriyeli yaşıyor. Bunların 300 binden fazlasını geçici koruma statüsü verilen Suriyeliler oluşturuyor.

SINIRDIŞILAR %20 ARTTI

Öte yandan Almanya’dan sınır dışı edilenlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 arttı. Sığınma başvurularında ise düşüş kaydedildi. DW’deki habere göre geçen yıl Ocak-Kasım döneminde 18 bin 400 kişinin Almanya’yı terk etmek zorunda kaldığını belirtildi.

Başbakan Olaf Scholz da Stern dergisine verdiği demeçte, geri göndermelerdeki yüzde 20’lik artışı "gerçek bir ilerleme" olarak nitelendirdi.

Almanya’da 2023 yılının tamamında sınır dışı edilen kişi sayısı 16 bin 430 olmuştu. 2019 yılında ise 22 bin kişi ülkeden ayrılmaya zorlanmıştı.

2024’te Almanya’ya yönelik sığınma taleplerinde ise düşüş yaşandı. Geçen yıl 213 bin yeni sığınma başvurusu yapıldı. Bu, 2023’te 351 bin olan başvuru sayısında üçte bir oranında azalmaya işaret etti.