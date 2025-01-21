Sağı dizayn için ödül

Cumhur İttifakı muhalefeti bir bütün olarak etkisiz kılmaya kararlı. Özellikle milliyetçi-muhafazakâr muhalefet için farklı tarifeler uyguluyor.

Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan çözüm sürecinin başta milliyetçi taban olmak üzere Cumhur İttifakı seçmeninde tereddüt yarattığı biliniyor. İyi Parti ve Zafer Partisi de siyaset yapma alanını genişletecek bu başlık üzerine sert bir şekilde yüklendi.

Saray rejiminin bu girişime yanıtı çok gecikmedi. Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la ilgili peşi sıra soruşturma haberleri ajanslara düşmeye başladı. Son olarak Özdağ'ın Antalya'da bir toplantıda yaptığı konuşmanın da soruşturma konusu olduğu öğrenildi.

Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu yaptığı yazılı açıklamada “Türk kamuoyunu, vatandaşları bilgilendirdiğimiz için bu projenin sahipleri yahut sahibinin siparişiyle uygulayıcıları olanlar şüphesiz bu durumdan çok rahatsızdırlar. Aynı rahatsızlığı vermeye sizi çok daha rahatsız etmeye devam edeceğiz” diyerek soruşturmalara karşı tepkisini dile getirdi.

Zafer Partisi izleyeceği politikaya bağlı olarak benzer baskı davalarıyla karşı karşıya geleceği açık.

TRANSFELERE DEVAM EDECEK

Cumhur İttifakı Meral Akşener üzerinden çok uzun süredir İYİP'e yönelik oyun kurma eşimde. Önemli sayıda vekili partiden kopardı. Son isimler Ünal Karaman ile Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş oldu. En az 5 vekilin daha istifa edeceği yönünde bilgiler geliyor.

İYİP'in nisan sonuna kadar Meclis'te grup kurma sayısı olan 20 vekil bandına kadar çekilmesi çok sürpriz olmayacağı da yine Ankara kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri. İYİP'ten seçmen devşiremese bile milletvekili transferinin süreceği çok belli.

Geleceğe dair çok fazla iddiası kalmayan partide kişisel kurtuluş hamleleri salgın halini aldı.

DAVUTOĞLU İŞİN GÖNÜLLÜSÜ OLDU

Yeni Yol Partisi 30 milletvekili Meclis faaliyetine başladı. İlk konuşmalardan birini de Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptı. Davutoğlu başbakanlık günlerini aratmayacak şekilde CHP'nin eski ve yeni liderlerini hedefe koyarak yerden yere vurdu. Mevzu tahmin edileceği gibi Suriye ve Ortadoğu politikası.

Davutoğlu, siyasal İslamcı geçmişinden kaynaklı çok hararetli bir konuşma yaptı. Yeni Yol Partisi'ni oluşturan diğer bileşenlerinin özellikle de DEVA Partisi'nin aynı yaklaşımda olduğunu söylemek mümkün değil.

Sadece bu örnek bile Cumhur İttifakı'nın içine oynayacağı bir diğer muhalefet partisinin Yeni Yol Partisi olacağını söylüyor. Yeni kurulan partinin 30 vekille birlikte yürümesi neredeyse imkansız.

Saray rejimi toplumun sorunlarını çözecek irade geliştiremediği müddetçe tek bir çaresi var. O da muhalefeti paralize ederek etkisiz kılmak. Meclis çatısı altında bunu büyük ölçüde becerme kabiliyetinin olduğunu söylemek mümkün. Ama asıl sorun sokak, okul, fabrika, iş yerleri yanı hayatın kendisi. Orada çok fazla şansa sahip değil. Sağ seçmen bile rejime karşı muhalefet etmekten vazgeçen partisinden uzaklaşmakta bir an bile tereddüt etmezken iktidarın işi hiç kolay değil.