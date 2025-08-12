Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın sağından geçmek isteyen motorlu bisikletin araca çarpıp devrilmesi sonucu bisiklet sürücüsü yaralanırken, durumu fark etmeyen hafif ticari araç sürücüsü yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yapay şelale istikametinden gelip Antbirlik kavşağı istikametine seyir halinde olan Yaşar Y. idaresindeki 46 AKK 137 plakalı motorlu bisiklet, aynı istikamette seyir halindeki plaka ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari aracın sağından geçmek isterken aracın sağ arka kısmına temas ederek devrildi. Kazayı fark etmeyen hafif ticari araç sürücüsü yoluna devam ederken devrilen motorlu bisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde elektrikli bisikletin hafif ticari aracın sağ tarafında ilerlediği ve aracın arka kısmına temas ederek devrildiği, kazayı fark etmeyen hafif ticari aracın ise durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.

(AK-