Sağır sultan duydu iktidar kulak tıkıyor

EMEK SERVİSİ

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi geçen hafta Komisyon’dan geçti. Teklifin bu hafta Meclis Genel Kurulu’na getirilmesi bekleniyor. Emekliler ise bu teklife karşı sokaklardan sesini yükseltiyor.

CHP’nin emekli aylığı nöbeti 13’üncü geride bırakırken emekliler meydanları boş bırakmıyor. Emekli aylıklarına acil seyyanen 20 bin TL talep eden Tüm Emeklerin Sendikası İstanbul’dan Ankara’ya, İzmit’ten Muğla’ya ülkenin toplam 60 noktasında iktidarın sefalet zammını protesto ediyor.

‘EN TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANMIYOR’

Ankara’da, Sakarya Caddesi’nde yapılan eyleme katılan yurttaşlar, "İktidar zammını al başına çal", "Sonuna kadar mücadele edeceğiz", "Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiç birimiz" sloganları attı. Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Dönem Sözcüsü Adem Çiftçi, "Emekli eczanede ilacını alamıyor. Torununa harçlık veremiyor. Kış gelince kombiyi yakamıyor. Bugün emekli, en temel ihtiyaçlarını bile kısmaya zorlanıyor. Bu düzende emekli, yaşlılık hakkını değil; yoksulluk cezasını yaşıyor" dedi.

‘DİPTE EŞİTLEMEK İSTİYORLAR’

İstanbul’da ise Tüm Emeklilerin Sendikası Kadıköy Söğütlüçeşme’de bir basın açıklaması yaptı ve iktidara seslendi. Açıklamada "İktidar ve iktidar destekçisi milletvekillerine bir kez daha hatırlatıyoruz: Bıçak kemikte. Bundan sonra; çalışırken kazaya kurban giden, soğukta kaybedilen, tedavi edilemeyen, beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz. Son kez uyarıyoruz. Bütün emeklilerin aylığına ek makul bir artış yapılmalıdır." denildi. Basın açıklamasında "En düşük emekli aylığını 1062 lira arttırarak, en düşük emekli aylığı alanları 4 milyondan, 4,9 milyona çıkardılar. Başka bir deyişle en düşük emekli aylığı alan emekli sayısı toplamda yaklaşık yüzde 30’u buldu. Yani deniyor ki; hepinizi en dip aylıkta eşitleyeceğiz." ifadelerine de yer verildi.

‘EMEKLİ AÇLIKTAN KIVRANIYOR’

“Yaptıkları ek 2 bin TL zam ile resmen bize ‘her gün bıkamadan simit yiyeceksiniz’, ‘bir demet maydanoz size yeter’ diyorlar” diye konuşan emekli öğretmen Hüseyin Yıldız, “Eskiden emekli deyince akla çocukların gelip sığındığı, torunların harçlık aldığı bir kurum gibi görünüyorduk. Şimdi bu sadece bir hatıra olarak kaldı. Şimdi akla gelen ise; açlıktan kıvranan, otel, otogar köşelerine sığınan, tren istasyonlarında uyuyan, ısınan insanlar akla geliyor. Yüzdelik zamlarla bu işin çözüleceği falan da yok. 3 kişilik bir çekirdek ailenin harcaması dahi 100 bin TL’nin üstünde ve aldıkları maaş 30-40 bin TL. Bize verilen maaş, onların bir öğünde yediği para. Bizim bu hengâmeden çıkışımız örgütlü gücümüz ile birleşerek olur. Her gün dışarıda yapılan haksızlıkları dile getiriyor, duyuruyoruz. Bizleri sağır sultan duydu bu iktidar kulak tıkıyor.”