Sağlığa kavuşmaları kampanyalara kaldı

Ada Sude ATAK

Bir tür kas erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığında düzenli tedavi ve takip çok önemli. Erkek çocukları etkileyen hastalıkta ilaçlara ve tedaviye erişim her geçen gün zorlaşıyor. Yardım kampanyaları ile tedavilerine erişmeye çalışan aileler, ilaçların ve tedavilerin pahalılığından şikâyetçi.

DMD, motor gelişme geriliği ve ayakta durmada güçlüğü ile ortaya çıkıyor. İlerleyen yaşlarda bireyin tekerlekli sandalyede yaşamasına neden olan hastalıkta, solunum ve kalp kası da etkileniyor. Ülkede 4 bine yakın çocuk DMD ile mücadele ediyor.

Bu çocuklardan biri de 8 yaşındaki Emre Tuna Öztürk. 2021 yılında, henüz dört yaşındayken DMD teşhisi konulan Öztürk’ün tedavisi kapsamında kullanılacak olan ‘elevidys’ adlı ilacına ulaşmak için 2024 yılının Kasım ayından bu yana kampanya yürütülüyor. Yaklaşık 3 milyon dolarlık tedavi için başlatılan kampanyanın yüzde 85’lik kısmı tamamlanırken aile kritik eşikte olduklarını söyledi. Tedavinin uygulanabilmesi için gereken "yürüme yetisini kaybetmemiş olma’’ şartı olduğunu anımsatan Öztürk ailesi ‘‘Zamanla yarış içindeyiz’’ dedi. Baba Ramazan Öztürk, tedavinin bir an önce başlaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Bu hastalıkta yürüme yeteneğinizi kaybederseniz maalesef tedaviyi alamıyorsunuz. O yüzden acelemiz var. Şu an dünyada başka bir tedavi seçeneği yok. Eğer bu tedaviyi alamazsak çocuğumuz önce yürüme yeteneğini kaybedecek, ardından adım adım solunum cihazına bağlanacak ve tamamen yatalak hale gelecek.” İlacın tam bir iyileşme sağlamasa da hayati önem taşıdığını söyleyen baba Öztürk “Tedaviyi alınca hastalık çok yavaşlayacak ve yaşam kalitesi artacak” diye konuştu.