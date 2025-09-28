Sağlığa, uzaya makas Saray’a ilave bütçe

AKP’nin Türkiye’yi en temel alanlarda geriye götüren bütçe kullanım tercihleri, Genel Uygunluk Bildirimi ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Her geçen yıl uyuşturucu batağının daha da derinleştiği Türkiye’de, 2024 yılının başında 9 milyar 343 milyon 722 bin TL olarak belirlenen bağımlılıkla mücadele bütçesi, yıl içinde 6,4 milyar TL makaslanarak 2 milyar 868 milyon 993 bin TL’ye düşürüldü.

Benzer bir tablo, koruyucu sağlık ile uzay ve havacılık programlarında da yaşandı. 2024’ün başında 202 milyar 463 milyon 783 bin TL olan koruyucu sağlık bütçesinin 8,7 milyar TL’lik kesinti ile 193 milyar 730 milyon 250 bin TL’ye düşürüldüğü öğrenildi. Uzay ve havacılık bütçesinin ise 954,7 milyon TL’lik makas ile 2 milyar 45 milyon 646 bin TL’den 1 milyar 90 milyon 917 bin TL’ye düşürüldüğü belirtildi.

Bağımlılıkla mücadele ve koruyucu sağlık programlarının da aralarında olduğu kritik önemdeki çok sayıda programın bütçesinde tasarrufa giden iktidar, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesini ise 4,6 milyar TL artırdı. Buna göre, 2024 yılına 5 milyar 406 milyon 908 bin TL bütçe ile başlayan Cumhurbaşkanlığı, yılı 10 milyar 38 milyon 725 bin TL’lik bütçe ile tamamladı. Din hizmetleri ve yayın din eğitim programının kaynağı da 7,7 milyar TL artırıldı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi bütçesi, 79 milyar 718 milyon 344 bin TL’den 87 milyar 496 milyon 212 bin TL’ye çıkarıldı.