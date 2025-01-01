Sağlığın çöküşünün fotoğrafı

Saray rejiminin rant odaklı sağlık politikaları nedeniyle yıkımın en çok hissedildiği alanlardan biri de kuşkusuz sağlık alanı oldu. Kamucu sağlık hızla yok edilirken, özelleştirmeler, tarikat bağlantılı özel hastaneler, her geçen gün hekimlerin ve sağlıkçıların haklarını gasp eden uygulamalar, şiddet, yönetmelik değişiklikleri bu yılın da mücadeleyle geçmesine neden oldu. 2024 yılında en çok konuşulan konuların başında kamouyonu “yenidoğan çetesi’’ skandalı olarak yansıyan İstanbul’daki özel hastanelerde bebeklerin para için öldürülmesi olayı geldi. Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu koltuğa oturduktan 3-4 ay sonra ortaya çıkan “yenidoğan çetesi” Sağlıkta Dönüşüm programının nasıl bir çürümeye yol açtığını bir kez daha ortaya koydu.

Bir yıl daha geride kalırken sağlığın en temel koşullarından yeterli ve dengeli beslenme sorunları derinleşerek devam etti. Kamu hastanelerindeki randevu sorunu da bu yıl en çok konuşulan konular arasında yine yer aldı. Bulunamayan ilaç sorunu, şiddet, hekim göçü, grevler ve yoksulluk sağlıkta bu yıla bir kez daha damgasını vuran konular arasında geldi.

Fotoğraf: Evrensel

Yaşanan gelişmelerden bazıları şöyle;

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz’da istifa etti. Eski İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yeni bakan oldu.

• Hekime şiddette yine bu yılın en çok konuşulan sağlık sorunlarının başında geldi. Neredeyse her gün sağlık emekçisine saldırı yaşandı.

• Şiddet ve kışkırtılmış sağlık politikaları karşısında yurt dışına çıkma kararı alan hekim sayısı 2500’ü buldu.

• Hasta, kamu hastanesinden hizmet alımında uzun kuyruklarda beklerken, bulunamayan ilaç sorunu da yine problemler arasında geldi.

• Kamu hastanelerinden sağlık hizmetine ulaşmak her geçen gün zorlaştı, özel hastane sayısı de artış gösterdi. Paran kadar sağlık anlayışı derinleşen ekonomik kriz ile birlikte daha belirgin hale geldi.

• Ekonomik kriz ve yoksullaşma, sağlık emekçilerini de vurdu. Emekli 4 hekimden 3’ünün çalıştığı görüldü.

• Sağlık alanı da ülkeyi yoksulluğa ve gericiliğe iten politikalardan nasibini fazlasıyla aldı. Hastanelere manevi danışman adı altında atanan din görevlileri bilime meydan okuyan bir karşıtlığı temsil edildi.

• Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesi tavanı çöktü, 1 bebek öldü.

• 25 Mayıs’ta Burdur Devlet Hastanesi’nde diyalize giren hastalar diyaliz biriminin su sistemine antifriz karışması nedeniyle 3 hasta hayatını kaybetti.

• 31 Temmuz’da Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından kısa süre içerisinde yapılan İskenderun Acil Durum Hastanesi’nin su sızıntısı nedeniyle tavanı çöktü. Tomografi sırasındaki yurttaşlar “şans eseri” kazadan yara almadan kurtuldu.

• 4 yıl önce Bakırköy’deki Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan ve açılışı Erdoğan tarafından yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanı, 4 Ağustos’ta sıcak su borusunun patlaması nedeniyle çöktü. 8 bebeğin tedavi gördüğü ünitedeki entübe olan prematüre bir bebek yaşamını yitirdi.

• 20 Ağustos 2024’te Kars’ta bir mahkeme bebeklerinden yenidoğan tarama testi için topuk kanı alınmasına karşı çıkan aile lehinde hüküm verdi. Bu durum tepkilere neden oldu.