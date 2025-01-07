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Sağlık Bakanı duyurdu: Bin 616 hekimin ataması yapıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, illerin ihtiyaçlarına göre bin 616 yeni hekim ataması yapıldığını duyurdu.

Güncel
  • 07.01.2025 09:16
  • Giriş: 07.01.2025 09:16
  • Güncelleme: 07.01.2025 09:28
Kaynak: ANKA
Sağlık Bakanı duyurdu: Bin 616 hekimin ataması yapıldı
Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı tarafından çok sayıda kente hekim ataması yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bin 616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 120’nci Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerimizin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarımızı gerçekleştirdik."

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