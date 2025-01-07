Sağlık Bakanı duyurdu: Bin 616 hekimin ataması yapıldı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, illerin ihtiyaçlarına göre bin 616 yeni hekim ataması yapıldığını duyurdu.
Kaynak: ANKA
Sağlık Bakanlığı tarafından çok sayıda kente hekim ataması yapıldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bin 616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 120’nci Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerimizin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarımızı gerçekleştirdik."