Sağlık Bakanı duyurdu: Bin 616 hekimin ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından çok sayıda kente hekim ataması yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bin 616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 120’nci Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerimizin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarımızı gerçekleştirdik."