Sağlık Bakanı duyurdu: Sigaraya yeni yasaklar yolda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis'e sunacağız." dedi.

Memişoğlu, Haber Global Televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sigara içilen alanların ve sigara kullanımının görünürlüğünü azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışması yürüttüklerini söyleyen Memişoğlu, "Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sigaranın görünürlüğünü azaltmamız lazım. Sigara içenin de sigara ile ilgili materyallerin de görünürlüğünün azalması için bir kanun taslağı oluşturuyoruz. Bazen sigara içmeyenler de mağdur oluyor. Onun için biz bu konuda geniş kapsamlı bir kanun taslağı hazırlığının içindeyiz. Bu kanun taslağı hem sigara içenleri hem de sigara içenlerin görünürlüğünü azaltmaya yönelik. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sigarayı görünür, sanki doğal bir kullanım materyaliymiş gibi algılamasını istemiyoruz."

Her üç kişiden birinin sigara içtiğini belirten Memişoğlu, "Biz bunu yarı yarıya azaltma hedefiyle hareket ediyoruz ve azaltmak zorundayız. Akciğer hastalıklarından uyku kalitesine, astımdan damar hastalıklarına kadar sigaranın olumsuz etkileri biliniyor. Bu bir alışkanlık ve toplum olarak bunu bırakmamız gerekiyor." diye konuştu.

KUMAR VE YASA DIŞI BAHİS AÇIKLAMASI

Memişoğlu, kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonu ile çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İnternet ve sosyal medya çok kapsamlı bir alan. Gençler bütün dünyayı tanıyor. Her türlü dezenformasyona ve saldırıya açık durumdalar. 'İnterneti kapat, onu kullanma, bu yasaktır' demekten ziyade çocuklara kontrolü nasıl sağlayacaklarını öğretmeyi ve dijital bağımlılıktan kurtulmanın yollarını anlatmayı amaçlayan bir program uyguluyoruz. Bu programı aile hekimliklerinde ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde hayata geçireceğiz. Devletin kumar ve internette kötü alışkanlıklarla ilgili bir politikası oluşturuluyor."

"2026 KPSS'DEN SONRA ATAMA YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Bizden önce ambulansların lastiği yoktu" sözlerinin hatırlatılması üzerine Memişoğlu, "bu ifadeyi eleştiri amacıyla değil, genç kuşaklara geçmişteki şartları hatırlatmak için kullandığını ve bunu bizzat yaşayan bir hekim olarak söylediğini" ifade etti.

Memişoğlu, "Yeni atama yolda mı?" sorusuna, "Belirli bir kontenjanımız var, yeni hastanelerimizi açıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 37 bin hekim dışı personel aldık. Son atamadan sonra artık bunu yeni KPSS'ye göre atayacağız 2026'da. Bunu 2026 KPSS'den sonra hedefliyoruz." şeklinde yanıt verdi.