Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu, istifa iddiasını yalanlamadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunduğu, Kabine'deki değişikliğin kısa sürede kamuoyuna açıklanacağı iddia edildi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiayı sorduğu Koca'dan yalanlama gelmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada istifa iddiasını yalanlamadı.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden "affını" istediğini belirterek, kısa süre içerisinde Koca yerine farklı bir ismin bakan olarak görevlendirileceğini iddia etti.

Saymaz, Bakan Koca ile görüşerek istifa iddialarını sordu. Koca, "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" yanıtını verdi.

"Bugün Cumhurbaşkanı ile görüşmüşsünüz” şeklindeki soru üzerine ise Koca, "Biz her zaman görüşüyoruz" şeklinde konuştu.