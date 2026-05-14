Sağlık Bakanı istifa etmişti: İngiltere'nin yeni sağlık bakanı belli oldu

İngiltere'de Sağlık Bakanı Wes Streeting'in istifasının ardından boşalan koltuğa James Murray atandı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Streeting'in istifasının ardından Hazine Başsekreteri olarak görev yapan James Murray'in Sağlık Bakanı görevini üstleneceği bildirildi.

İngiltere'de 7 Mayıs'taki yerel seçimlerde ağır yenilgi alan Başbakan Keir Starmer'a istifa çağrısında bulunan Streeting, hükümetteki görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Starmer'i istifaya çağıran milletvekillerinin bir kısmı, Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın milletvekili yapılarak partinin başına geçmesi fikrini desteklerken, Streeting'in de adı adaylar arasında geçiyor.

Wes Streeting'in Starmer'a karşı İşçi Partisi liderliği için aday olmayı planladığı gündeme gelmiş ancak Streeting mektubunda resmi bir adaylık açıklamasında bulunmamıştı.

SANDIKTAN AŞIRI SAĞ ÇIKMIŞTI

İngiltere'de 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimde iktidar partisi sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybetmiş, Londra'da ise sahip olduğu 19 belediyeden 9'u el değiştirmişti.

Söz konusu belediyelerde toplam 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 1444 sandalye kazanarak seçimi önde tamamlamıştı.

Galler ve İskoçya'da yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük bir mağlubiyet yaşayan İşçi Partisi, iki ülkede de üçüncü parti konumuna gerilemişti.

İskoçya'da birinciliği 5. kez bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi kazanmış, ikinci Reform UK olmuştu. Galler'de ise İşçi Partisi iktidarı devrilmiş, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

Galler'de de birinci parti bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru, ikinci Reform UK olmuştu. Hem Galler hem de İskoçya'da bağımsızlık yanlıları meclis çoğunluğunu elde edememişti.

Seçim sonuçlarının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve Sağlık Bakanı Streeting dahil iktidardaki İşçi Partili 100'e yakın milletvekili Başbakan Starmer'ın istifasını istemişti.