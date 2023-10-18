Sağlık Bakanı Koca'dan Gazze açıklaması: Sağlık hizmeti sunmaya hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Koca, en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği hastane saldırısına ilişkin, "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine yönelik düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiğini duyuran Koca, "Gazze için sağlık hizmeti sunmaya hazırız" dedi.

Dün akşam saatlerinde Gazze'de bir hastanede meydana geldi. Hamas ve İsrail sorumluluğu birbirine atarken, Gazze'de en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Konu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'ye sağlık hizmeti için uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Gazze’de Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi, yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği, dünyanın bir kısmının görmezlikten geldiği, üstlenmekten kaçındığı vicdani görevi bilhassa bize yüklemektedir.

Sağlık Bakanlığı, Gazze’ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti.

Uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmeler de devam ediyor.



Gazze’de Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2023

"SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYA HAZIRIZ"



Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü @hans_kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerimde Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz EMRO Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör DrTedros'le de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum ki, her türlü diplomatik zorluklara rağmen; Türkiye; bebeklerin, çocukların, yaşlıların, masum insanların yanında olmaya daima devam edecektir. Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz."