Sağlık Bakanı Koca'dan 'onaylı randevu' açıklaması: Tetkiklerde de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'onaylı randevu' sisteminin bayramdan sonra tetkiklerde de geçerli olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta yaşanan randevu krizine 'çözüm' olarak uygulanmaya başlanan 'onaylı randevu' sistemi ve sokak hayvanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, Kurban Bayramı'ndan sonra muayenelerde olduğu gibi tetkiklerle ilgili de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini açıkladı.

Son günlerde hedef haline getirilen sokak hayvanları hakkında konuşan Bakan Koca, "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil" dedi.

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