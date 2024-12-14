Sağlık Bakanı Memişoğlu: “Birkaç çapulcunun hatası yüzünden sağlık sistemimizi kötülediler”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne'de AKP Edirne 8'inci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Memişoğlu şunları kaydetti:

“Bakmayın bazıları, birkaç tane çapulcunun hatası yüzünden sağlık sistemimizi kötüledi. Sadece bir günde 3 milyon insanımıza sağlık hizmeti verebilen bir ülkeyiz.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNAN ÜLKESİ"

Dünyada 60 ülke 3 milyon nüfusun altında. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde biz günde 60 ülkeden fazla insana hizmet verebilen bir sağlık sistemine sahibiz. 2002 yılında bu ülkede sadece 7 bin yatak tek veya çift kişilikti. Banyo, tuvalet, televizyonunu söylemiyorum. Tek kişilik odada kalabilen 7 bin hastamız vardı. Bugün bu sayı 144 bin. Ülkemizde 172 bin yatağımız var. Bunların 144 bini ya yeniden yapıldı ya yeniledik. Bunların en önemli şahitlerinden bir tanesi sizsiniz. Biz tedavi hizmetlerinin dünyada en iyisi olan ülkelerinden bir tanesiyiz. En iyisiyiz hatta. Ben Amerika, Miami’de karaciğer naklinde çalıştım. Çin’i, Avrupa’yı gördüm. Sağlık hizmetlerini kovitte de, depremde de gösterdi. Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkesi. Bizle yarışabilecek ülkelerin nüfusu İstanbul’un 3’te 1’i kadar”