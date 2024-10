Sağlık Bakanı Memişoğlu: ''CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik''

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu,

"Yenidoğan çetesi"nin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına değinen Memişoğlu, bebeklere bakmamış, bakamamış veya kötü bakmış, onların ölümüne sebebiyet vermiş insanlık dışı canice bir çeteden bahsettiklerini söyledi.

Bakan Memişoğlu, çeteye karşı inanılmaz bir işbirliğiyle çok gizli operasyonlar yürütüldüğünü belirterek, "Maalesef bebeklerin canlarını hiçe sayan, canice ve kötü bir çeteden bahsediyoruz ve bu çeteye maalesef sağlıkçı demiyorum ben onlara, insanlıktan ders almamış, nimet almamış insanlar olarak görüyoruz" dedi.

Sadece İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün özel hastanelere son bir senede 4 bin denetim gerçekleştirdiğine vurgu yapan Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ancak bu yenidoğanla ilgili bize 2023 Mart sonu itibariyle bir ihbar geliyor bu hastanelerle ilgili önce CİMER'e, CİMER'den bakanlığa, bakanlıktan bize İl Sağlık Müdürlüğüne gidiyor ve bizim sağlık hizmetlerimizi denetleme elemanları ilgili hastanelere giderek denetliyorlar. Denetliyorlar ama ele geçer delil anlamında bir şey bulamıyorlar. Birkaç küçük eksiklik buluyorlar ama şunu fark ediyorlar, -onlara da çok teşekkür ediyorum- 'Ya burada bir sıkıntı var ama çok da hani biz delil bulamadık ama burada bir sıkıntı var.' diye bana geliyorlar denetim ekibi. Biz de bu sefer oturuyoruz çünkü gidiyorsunuz, bir şey bulamıyorsunuz ama yani şüphelenmişler ama bununla ilgili bir delil bulacak bir mahkemeye veya bunları cezalandıracak bir şey elde edemiyorlar Mart'taki ilk şikayete istinaden. Tabii biz burada ne yaptık? Daha önce denetlemelerde de çok fazla bir şey bulunamadığı için biz burada ne yaptık? Sağ olsun İstanbul Emniyeti Mali Büro ekiplerinden bir amir arkadaşımız -daha önce de çalışmıştık bunları kaçakçılık şubesine, vesaireden- bunu çağırdık, ben bizzat kendim çağırdım. Kendi avukatım, hukuk müşavirimiz vardı İl Sağlık Müdürlüğünde, o ve ben, bir de bu mali şubeden amir arkadaşımız Mustafa Bey ve rahmetli oldu benim yardımcım dört kişi oturduk dedik ki 'Bununla ilgili bir şüphemiz var.' Bu şüpheyle ilgili -denetleme ekibinden de arkadaşımız vardı- 'Biz bunu çok gizli bir teknik takiple anca bulabiliriz' dedik. Bu 5 Mayıs 2023'te."

Bakan Memişoğlu, ilk şüphelerin SGK'nın dolandırıldığına yönelik başladığını aktararak, "5 Mayıs'ta gizli olarak, kimsenin bilgisi olmadan, kayıttan geçirerek İstanbul Mali Şubeye yazı yazıyoruz biz İl Sağlık Müdürlüğü olarak. Ama bu yazıyı sadece 4 kişi biliyor İl Sağlık Müdürlüğünde. Neden? Çünkü bizim içimizde de kimin ne olduğunu bilmediğimiz için bunu çok gizli ve operasyonel yaptık. İçişleri Bakanlığı, biz ve Adalet Bakanlığı bu konuda gerçekten büyük bir uyum içinde çalıştı" diye konuştu.

Operasyonun detaylarına vurgu yapan Memişoğlu, "Çünkü bir çeteyle uğraşıyorsunuz. Kimin olduğunu bilmiyorsunuz. İçeride de adam olabilir, dışarıda da adam olabilir. Başka yerlerde de olabilir. Bilmiyorsunuz. Bu operasyonu bu dört kişiyle başlatıyoruz. Başlatırken de bu gizli dinlemeler, teknik artık onu iddianamede görür arkadaşlarımız ama aynı zamanda biz denetlemeye devam ediyoruz bu hastaneleri. Yani tarihlere baktığın zaman biz bu hastaneleri devamlı yine denetlemeye ve oraya mümkün olduğu kadar bebek naklini yaptırtmamaya çalışıyoruz. Çünkü o sırada bebeklere kötü muamele edildiğini düşünüyoruz ama bebeklere bu şekilde teknik takibe takılacak kadar maalesef cani olabileceklerini hesaba katmıyoruz. Ama yine de biz ne yapıyoruz? Bütün ekiplerimizle bunları denetliyoruz. O savcılık ve mali şube bu işin takibine ve delilleri elde edinceye kadar" dedi.

Memişoğlu, bakanlıklar olarak birlikte çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bu gereği yapılacak şekilde de organize edildi. İddianameyi gördüğünüz zaman bunun çok ayrıntılı çalışıldığını görecek herkes. Ve ne oldu? Gizlilik kararı vardı çünkü savcılıkta gizlilik kararı vermek zorundaydı ki bu çeteyi her türlü unsur ile yakalayabilelim. 26 Nisan 2024'te emniyet tarafından operasyon yapıldı bu çeteye ve şöyle bir şey oldu, 24 Kasım 2023 itibariyle de savcılık, bakanlık teftiş kurulumuza bununla ilgili bilgileri ve böyle bir soruşturma olduğunu bildirerek yani 23-24 Kasım'a kadar, 2023'ün Kasım'ına kadar bakanlığa savcılık gizlilik olduğu için hiçbir şey söylemedi. Bize de söylemedi. Bize dedi ki 'Ben teknik bir destek istiyorum.' yazdı. Biz de ona teknik destek verdik. Ne sorulacak yoğun bakımlarda? Ne sorulması gerekir? Bunu ama resmi vermedik çünkü Mali Büro Yenidoğan Yoğun Bakıma neler sorulması gerektiğini, onu nasıl araştırması gerektiğini, ne yapması gerektiğini hep bize sordu arkadan, sessizce. Biz de onlara hekimleri gönderdik ve hekimlerle bilgi verdik. Onlara ne soracaklarının, neyi takip edeceklerinin ayrıntılı dökümanını verdik." ifadelerini kullandı.

Süreci anlatan Memişoğlu, "2023 Eylül'ünde, Ekim'inde, Kasım'ında, 16 Kasım'da, 29 Kasım'da, 18 Ocak'ta bunları devamlı denetleyen haldeydik zaten. Artı bunlara 2024 yılında da 112 sevki yapmadık. Başka bir şey söyleyeceğim, 1,5 yıl değil esasında mayısta başlıyor. Mayısta biz takibe alıyoruz bunları ama gizli takibe aynı zamanda denetleme yapıyoruz. Denetleme sonucunda da 5 Aralık 2023'te bize geldiği anda teftişten, bu işle ilgili müfettiş görevlendirmesi yapılıyor" dedi.

Memişoğlu müfettişlerin takibiyle ilgili olarak, "Müfettişlerin o hastanelere girmesiyle zaten esasında yerel olarak da kontrol altına alındı her şey'' dedi.

Çetenin başka faaliyetleri olup olmadığıyla ilgili konuşan Memişoğlu, "Şimdi çok net söylüyorum, bir tane CİMER başvurusuyla bir çeteyi çökerttik, bakın bir CİMER başvurusuyla. İnsanlarımız şunu bilsinler, biz Sağlık Bakanlığı olarak insanlarımızın hayatı için her türlü denetimi, her türlü tetkiki yapıyoruz. Her türlü şikayeti de değerlendiriyoruz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Özel hastaneler bu konuda bizim her zaman denetimimize tabilerdir. Çok iyi çalışanları da var. Ama maalesef şikayet edildiği zaman da her türlü gidip onları denetliyoruz" dedi.