Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz, aile olamıyorsunuz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HaberTürk ekranlarında katıldığı bir programda söylediği sözler nedeniyle tepki topladı.

Programda aile yapısına dair görüşlerini paylaşan Memişoğlu, aile kavramının temelinde çocuk olduğunu öne sürdü ve "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temeli ailedir. Eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz, aile olamıyorsunuz" dedi.

'Toplumsal değerlerin ve doğruların' savunulması gerektiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, sosyal medyadaki eleştirilerden çekinmediğini ifade etti.

Çocuk sayısı hakkında da konuşan Memişoğlu "Kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. İnsanlar çalışıyor, genelde bir çocukla yetiniyor. Ama kardeş çok kıymetli bir şey. Biz de iki kardeşiz" dedi.

"BİZ HASTALIK BAKANLIĞI DEĞİL, SAĞLIK BAKANLIĞIYIZ"

Sezaryen doğumlar hakkında yine konuşan Memişoğlu, tıbbi zorunluluk olmadıkça sezaryen doğumun tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.