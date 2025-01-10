Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Doğurganlık oranı az, elimizden geleni yapacağız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve toplantılar için geldiği Düzce'de açıklamalarda bulundu.

Toplumda vatandaşların hasta olmadan önce önlem almak istediklerini ve bu konuya ağırlık verdiklerini söyleyen Memişoğlu, "Her zaman hastane hizmetleri diyoruz ama Sağlık Bakanlığı’yız, hastalık bakanlığı değiliz. İnsanlarımızın hastalanmadan sağlığının korunmasını ve koruyucu hekimliği ve koruyucu sağlığı önemsiyoruz. Topluma kendi beden sağlıklarını korumalarını öneriyoruz" dedi.

2025'in 'Aile YılI' ilan edilmesiyle ilgili de konuşan Memişoğlu, Türkiye'de doğurganlık oranlarının az olduğunu söyledi ve sebep olarak sezaryen doğumları gösterdi:

"Cumhurbaşkanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin doğurganlık oranları az. Bu konuda sosyo-ekonomik olsun, sezaryen oranları olsun, bunların hepsinde problemlerin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geleni yapacağız."