Sağlık Bakanı Memişoğlu, ekim ve kasım ayları için uyardı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle, ekim, kasım aylarının üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler olduğunu belirterek, hijyen kurallarına uyulması ve kapalı alanlarda hasta kişilerden uzak durulmasını önerdi.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Yozgat Valiliği ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı uyarılarda bulunan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle toplumumuza sağlığının kıymetini bilmesini, hastalanmadan sağlığını, bedenini korumasını öneriyoruz. Özellikle bağımlılıklardan, kilodan, yanlış beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle, ekim, kasım ayları üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler. Onun için vatandaşlara, hijyen kurallarına uymalarını, kapalı alanlarda eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz."

Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden Memişoğlu, ardından Adalet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.