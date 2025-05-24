Sağlık Bakanı Memişoğlu: Herkesin sağlığa ücretsiz ulaşabilirliğini sağladık

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ve AKP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bir dizi program için geldiği kentte Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiren Memişoğlu, daha sonra partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık alanında çok iyi yerlere geldiklerini savundu.

"Herkesin sağlığa ücretsiz ulaşabilirliğini sağladık" diyen Memişoğlu, şöyle devam etti: "Esasında 'sağlık yüzyılı' programıyla da toplumun sağlıklı kalmasını sağlamamız lazım. Hepimizin görevi bundan sonra biraz da bedenimize bakmak olmalı çünkü bugün maalesef tüm toplumun riskleri var. Bunları çözmemiz gerekiyor."