Sağlık Bakanı Memişoğlu kürsüye çıktı, muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi

Muhalefet, TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na istifa çağrısını yineledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yürütme adına söz aldı. Memişoğlu'nun kürsüye çıkmasının ardından muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi. Memişoğlu'nun konuşmasının ardından tepkisini sürdüren muhalefet milletvekilleri, 'istifa' çağrısıyla Memişoğlu'nu protesto etti.