Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Ece Gürel'in "ölüm nedenine" ilişkin açıklama

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in, 'hipotermi' nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır'da katıldığı programda yaptığı konuşmada, Gürel'in ölüm nedenine ilişkin açıklamalard bulundu. Memişoğlu, "Aşırı bir hipotermisi vardı. Maalesef kaybettik. Ailesine sabır diliyoruz" diye konuştu.

Gürel'in kesin ölüm nedeni otopsi sonuçlarıyla belli olacak.

HİPOTERMİ NEDİR Hipotermi, insanlarda merkezî vücut sıcaklığının 35 °C'den aşağı düşmesi olarak tanımlanıyor. Genellikle yağmur, rüzgâr, kar veyâ soğuk suya maruz kalma gibi faktörler tarafından tetikleniyor.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.