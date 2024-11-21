Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, istifa çağrılarına yanıt verdi.

Yenidoğan çetesiyle ilgili yargılama sürerken, CHP ve diğer muhalefet milletvekilleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun istifasını istemişti.

CHP'DEN İSTİFA ÇAĞRISI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin milletvekilleri dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu, "Sağlık Bakanı istifa" yazılı dövizle karşıladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın önündeki sırada, bebek patikleri ve bebek kıyafetleri yer aldı. CHP'li Ağbaba, "Bu çocuklar annelerine kavuşamadan öldürüldüler, bu patikleri giyemeden öldüler" dedi.

MEMİŞOĞLU'NDAN YANIT

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ankara’da katıldığı bir kongrenin ardından gazetecilerin soruları üzerine istifa çağrılarına şu yanıtı verdi:

"Çeteyi çıkartan, onu takiple delillendiren, bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir. Onları yakalattığımız için mi?"