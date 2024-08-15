Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan maymun çiçeği açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, toplantının bir tanışma buluşması olduğunu belirterek, Bakanlık tarafından yürütülen projeler ve yol haritası hakkında bilgi verdi.

Memişoğlu, son dönemde insanlar arasında daha hızlı şekilde yayılmaya başlayan maymun çiçeği hastalığına yönelik de konuştu.

"ALARM DURUMU YOK"

Gelişmeleri takip ettiklerini belirten Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil" dedi.

Aile hekimine başvurulmasını teşvik edecek adımlar atacaklarını da öne süren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimliğini kuvvetlendirirken vatandaşlarımızın aile hekimine başvurmalarını teşvik edecek adımlar atacağız. Sorunların köküne gidecek, sorunları kökten çözme gayretinde olacağız. Açıkça ifade ediyorum ki bu süreci yürütürken zorlayıcı bir yaklaşım yerine teşvik edici bir anlayış benimseyeceğiz. Aile Sağlığı Merkezlerimizdeki kurum kültürünü daha ileri seviyeye taşıyacak ve bu merkezlerimizle 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceğiz."