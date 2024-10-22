Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan çetesi açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan çetesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Memişoğlu, burada yaptığı açıklama ile deliller toplandıktan sonra 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon sonrasında "yenidoğan çetesi"nin çökertildiğini açıkladı.

Memişoğlu, şunları söyledi:

"5 Mayıs 2023'te emniyeti devreye sokuyoruz ve yardımcılarıma 'Emniyet ve savcılık ne isterse 7/24 bunla ilgili destek verin' dedim. 25 Eylül 2023'te anlık olarak olağanüstü denetim yapıyoruz. Dosyaların birçoğu bu aşamada elde edilmiş oluyor.

Böyle çeteler varsa bunların üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Kim olursa olsun gitmeye devam edeceğiz. Çünkü sağlık her şeyin üstünde"