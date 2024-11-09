Sağlık Bakanı Memişoğlu, tartışmalı yönetmeliği savundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekimlerin ve meslek örgütlerinin tepki gösterdiği "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ni "Aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor; reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor" sözleriyle savundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya ziyareti kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, Valilik binasındaki toplantının ardından aile hekimlerinin tepkisine neden olan yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

''Aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor. Aile hekimlerimize güveniyor ve sağlığımızın teminatı olarak görüyoruz'' diyen Memişoğlu, "Göreceksiniz; bu yönetmelik, sonuçları itibarıyla eş zamanlı olarak vatandaşlarımızı da sağlık çalışanlarımızı da memnun edecektir" dedi.

"TANI VE TEDAVİYE MÜDAHALE ETMİYOR"

Hekimlerin memnuniyetinin kısa sürede belli olacağını savunan Memişoğlu, "Maalesef dezenformasyon çağında yaşıyoruz. Olgular değil, algılar belirleyici olabiliyor. Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı; ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı' şeklinde iddialar dile getiriliyor. Şunu net ifade edeyim, Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor; reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor" diye konuştu.

"AİLE HEKİMLERİNİ, HASTANELERLE ENTEGRE EDİYORUZ"

Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akılcı olmayan ilaç kullanımı, insanlarda bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına veya uzamasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Aile hekimliği uygulama yönetmeliğini de hastalık yüküne göre çalıştık. Aile hekimliklerini hastanelerle entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları oluşturarak, kendi hastalarına randevu alabilecek hale getiriyoruz. Sağlıkta değer bazlı bir yaklaşıma aile hekimliği üzerinden bir başlangıç yaptık. Başarı kriterini de net bir şekilde tanımladık. İyi hekimlik yapan aile hekimlerimizin gelirini artırıyoruz. Onlar bizlerin ve toplumumuzun baş tacı."

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMLARIYLA İLGİLİ KOMİSYON KURULDU

Açıklamasında kamu ve özel hastanelerde tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerini değerlendirmek üzere 'Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'nun kurulduğu bilgisini paylaşan Memişoğlu, "Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım bilim insanlarından oluşturulan bu komisyon, üniversite, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek, işleyişi inceleyecek ve denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla birlikte sistemin etkin şekilde işleyişini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Komisyon kapsamında yenidoğan yoğun bakımlarına ilişkin yeni bir bilimsel rehber hazırlanacağı bilgisini veren Bakan Memişoğlu, "Amacımız; iyi, etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetini insanlarımıza ulaştırmak. Aynı şekilde yine alanında uzman hekim ve akademisyenlerin yer aldığı; diğer branşlarla birlikte, acil servisler ve yetişkin yoğun bakımlara yönelik denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonları da en kısa zamanda kurulacak" sözlerini kullandı.