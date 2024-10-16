Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye'de sağlık emin ellerde

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının entegre şekilde hareket ettiği bütüncül sağlık hizmetinin oluşturulmasına yönelik yeni bir mevzuat üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı'na katıldı.

Türkiye'de sağlığın "emin ellerde" olduğunu savunan Memişoğlu, bütüncül sağlık hizmetine ilişkin mevzuat çalışması yapıldığını açıkladı.

Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda yapmak istediğim en önemli şey, bu yapıları ve bununla beraber ikinci basamak, birinci basamak dediğimiz tedaviyle beraber koruyuculuğun olduğu alanları entegre bir şekilde çalıştırmak. Yani bütüncül sağlık hizmeti vermek. Şu anda bu konuda mevzuat anlamında çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz, doğru yerde, doğru zamanda, etkin tedaviyi ve koruyuculuğu sağlamak. Yani buraya (üçüncü basamak hastaneler) gelmesi gereken hastanın buraya gelmesini, ikinci basamak devlet hastanelerine gitmesi gereken hastanın oraya, aile hekimliğine başvurması gereken hastanın da aile hekimlikleri veya temel sağlık hizmetlerinde etkin tedaviyi veya koruyuculuğu alabilmesini sağlamak. Bu konuda hem mevzuat hem de işlerlik, yönetsel anlamda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz."