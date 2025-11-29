Sağlık Bakanı Memişoğlu yine "normal doğum" istedi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lider Haber TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Memişoğlu, "Tıbbi olarak gerekli olduğu, bebek ve anneyle ilgili risk olduğu zaman, hekiminin endikasyonuyla sezaryen olsunlar. Bu tıbbi bir doğal süreç değildir, insanların isteğine bağlı sezaryeni azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

"BİZ DOĞAL OLAN 'NORMAL DOĞUM' DİYORUZ"

Bakan Memişoğlu, 10 Yıllık Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi hazırladıklarını ve bu planı 10 senelik bir politika haline getireceklerini söyledi.

Memişoğlu, sezaryenin bir doğum şekli değil, gerektiğinde yapılması gereken bir ameliyat olduğunu iddia ederek şunları kaydetti: "Özellikle ilk bebeğini bekleyen annelere son 3 ayında ebe tahsis ediyoruz. 'Anne Yolculuğu' diye bir yazılım yaptık. Her gebe lütfen bu uygulamayı indirsin. Doğumdan sonra lohusalık dönemi de dahil, çocuk 2 yaşına gelene kadar 'Doğumda neler yaşanabilir, sonrasında ne olur?' bunların hepsini mobil uygulamayla anne adaylarımızın emrine verdik. Biz doğal olan normal doğum diyoruz. Tıbbi olarak gerekli olduğu, bebek ve anneyle ilgili risk olduğu zaman, hekiminin endikasyonuyla sezaryen olsunlar. Bu tıbbi bir doğal süreç değildir, insanların isteğine bağlı sezaryeni azaltmaya çalışıyoruz. Tıbbi olarak gerekli olan sezaryeni tabii ki yapacaklar ama bizim isteğimiz ebe eşliğinde doğal olan normal doğumun yapılması."

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sivasspor’un, geçen sene yaptığı bir maç öncesi sahaya ‘‘Doğal olan normal doğum’’ pankartıyla çıkması kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. ‘‘Neyin ‘normal’ olduğuna siz karar veremezsiniz’’ diyen kadınlar ‘‘Sezaryen ‘anormal’ olmadığı gibi, vajinal doğum da ‘normal’ değildir. Doğum yöntemi; kadının ve bebeğin tıbbi, ruhsal, zihinsel, sosyoekonomik gibi çok çeşitli koşulları göz önünde bulundurularak, bütüncül bir yaklaşımla karar verilir. Kimse ‘normal’ diyerek dayatamaz’’ diyerek erkek futbolcuların taşıdığı pankarta ve söz konusu yaklaşıma tepki gösterdi.

Ardından Sağlık Bakanlığı bir açıklama yayımlayıp "Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir" ifadelerini kullanmıştı.