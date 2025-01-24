Sağlık Bakanı'ndan 'Kartalkaya' açıklaması: Hastanelerimizde 8 yaralımız kaldı

İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bolu'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın için üzgün olduklarını dile getiren Memişoğlu, "Şu anda hastanelerimizde 8 yaralımız kaldı, inşallah onları da taburcu edeceğiz" bilgisini paylaştı.

"SOLUNUM ENFEKSİYONLARI BİR MİKTAR ARTIYOR"

"Özellikle kış döneminde mevsimsel olarak solunum enfeksiyonlarımız bir miktar artmakta ancak geçen senelere göre bir farklılığımız yok" diyen Memişoğlu, "Bu hastalıkların birçoğu iyi beslenme ve dinlenmekle daha çabuk geçen hastalıklar. Hastanelerde, özellikle acildeki yoğunluğu mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyoruz. Mesai sonrasında hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın özverisiyle randevudaki sıkıntıları bir miktar azalttık ve daha da azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, İzmir'in güzel şehir hastanesine sahip olduğunu aktararak, yatırımın kısa sürede kent sağlığının odak noktası haline geldiğine dikkati çekti.