Sağlık Bakanı: Türkiye'deki doğurganlık oranı aile yapısını tehdit ediyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yemek ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı"na katıldı.

Buradaki konuşmasında Memişoğlu Türkiye'deki doğurganlık oranı verilerine dikkat çekti. Memişoğlu, "Ailenin ve doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekir. Türkiye'nin doğurganlık oranı 1970'lerde 5,1 iken bugün 1,5'e kadar düşmüş durumdadır. Bu hem toplumun geleceğini hem de aile yapısını tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu devamla şunları kaydetti: "Biz, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizle Türkiye'nin 269 noktasında, özellikle aile destek programlarıyla, çocuk psikologlarımızla, çocuk gelişimcilerimizle ve aile danışmanlıklarımızla toplumuzu bilinçlendirmeyi, aileyi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kurulun gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için çok stratejik olduğunu düşünüyoruz. O nedenle geleceğimizi ve ailemizi, bununla beraber toplumumuzu geliştirecek ve yeniden güçlendirecek çalışmalara Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz, içinde olacağız."