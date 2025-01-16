Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı: 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı

2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı içerisinde 26 bin 673 personel alımı yapacağına dair ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusu gündeme geldi. Söz konusu personel alımı ilanında ise Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı detaylarına yer verildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranının ÖSYM tercih kılavuzunu yayınladıktan sonra başlaması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımına dair ayrıntılar!

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre Sağlık Bakanlığı'nın toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1’inci maddesi gereğince karar verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı içerisinde 26 bin 673 personel alımına dair kadro ve branş dağılımını açıkladı. Buna göre Bakanlığın istihdam edeceği kadro ve branş dağılımı şu şekilde:

1 diyetisyen

9 ebe

2 hemşire

25 sağlık memuru

1 sağlık teknikeri

3 bin 652 tabip

22 bin 983 uzman tabip

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı başvurularına dair henüz bir tarih paylaşılmadı. Başvuru tarihleri için ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. Personel alımı ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde bulabileceksiniz.