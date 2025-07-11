Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcılığına ve 4 üniversitenin rektörlüğüne yapılan atamalar Resmi Gazete’de
Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcılığına ve üniversite rektörlüklerine yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcılığına Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş atandı.
Kaynak: ANKA
Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcılığına ve üniversite rektörlüklerine yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcılığına Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imazıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan ve İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.