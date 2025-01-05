Sağlık Bakanlığı çözümden uzak: Aile hekimleri 5 gün iş bırakacak

Aile hekimleri ve çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için yarından itibaren üçüncü kez iş bırakacak. 10 Ocak cuma gününe dek sağlık hizmeti sunmayacak olan aile hekimlerinin eylemine, 8 Ocak çarşamba günü hastanelerde çalışan hekimlerde destek verecek. Meslek örgütleri, eylemden önce bir kez daha Sağlık Bakanlığı'na seslenerek "Kasım ayından beri devam eden eylemlerimize rağmen Sağlık Bakanlığının, aldırmaz ve sağlık alanında hiç sorun yokmuş gibi açıklamaları, gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayıştan uzak olduklarını gösteriyor. Bu konuda mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığının devam eden gerçek karşılığı olmayan uygulamalarına karşı Aile Hekimliğinde çalışan aile hekimleri, ebe ve hemşireleri 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde yeniden 5 gün iş bırakma eylemi yapacak. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “Kasım ayından beri devam eden eylemlerimize rağmen Sağlık Bakanlığının, aldırmaz ve sağlık alanında hiç sorun yokmuş gibi açıklamaları, gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayıştan uzak olduklarını gösteriyor” dedi.

KARARLIYIZ

Mevcut durum ve yetersizlikler ciddiyetle ele alınmadan, vadedilen hizmet ve yapılan söylemlerin inandırıcı olmadığını ifade eden Mengücük “Bunu hem biz çalışanlar hem de halkımız çok açık olarak görüyor ve sorunları bizzat yaşıyoruz. Taleplerimizde kararlıyız. Halkımız nitelikli ve insanca bir sağlık hizmetini hak ediyor. Biz sağlık çalışanları da teşvik ve performansa dayalı değil emekliliğe yansıyan, enflasyonla erimeyen, vergi dilimleri ile giderek azalmayan adil ücretleri hak ediyoruz” değerlendirmesini yaptı. Hem yurttaşlar, hem çalışanlar için daha iyi, daha doğru, daha nitelikli, daha güvenli bir sağlık hizmetini istemenin vicdani ve insani bir sorumluluk olduğunu dile getiren Mengücük, şöyle devam etti:

“Biz isteklerimizden vazgeçmiyoruz. İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz. Anayasal haklarımızı ve demokratik tepkimizi usulsüz ücret kesintileri, gruplandırma düşürme yöntemleri gibi hukuksuz şekilde cezalandırma ve engelleme çabaları, insan yaşamının değeri ve toplum sağlığının önemi ve Aile Hekimliği çalışanlarının mesleki onur mücadelesi karşısında etkisiz kalacaktır. Bu konuda hukuki mücadelemiz devam edecektir. Halkımızın mücadelemize desteği, bizlerin eylem gerekçe ve taleplerimizdeki haklılığımızı ayrıca göstermektedir…”