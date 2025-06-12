Sağlık Bakanlığı duyurdu: Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık Bakanlığı, Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir.

Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir.

Sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."