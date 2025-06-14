Sağlık Bakanlığı HPV aşısını takvimine alıyor!

Haber Merkezi

Rahim ağzı kanseri dünya çapında kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser. Bu kanseri önleyen aşı ise HPV aşısı. 3 doz yapılan HPV aşısı ile rahim ağzı kanserinden korunmak mümkün. Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri’nin başlattığı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Kadın Dayanışma Komiteleri’nin omuz verdiği “HPV aşısı ücretsiz olmalı” mücadelesi ilk filizini verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katıldığı bir yayında verdiği mülakatta aşılamaların başlama tarihine dair kesin açıklaması, aşıların ulusal aşı takvimine alınmasını kesinleştirdi. Memişoğlu, “HPV'yi tarıyoruz. HPV aşısını, 2025 sonu itibarıyla insanlarımıza ücretsiz, özellikle 13 yaşındaki çocuklarımıza ulaştıracağız” dedi.

BU İLK SÖZ DEĞİL

HPV aşısıyla ilgili Sağlık Bakanlığı daha önce de söz vermişti. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki yıllarda HPV aşısının ücretsiz uygulanacağını söylemişti. Bu söz tutulmadığı gibi, bütçe görüşmelerinde bu kez Türkiye’nin kendi HPV aşısını üreteceği vaat edilmişti.