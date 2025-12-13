Giriş / Abone Ol
Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.

Güncel
  • 13.12.2025 23:04
  • Giriş: 13.12.2025 23:04
  • Güncelleme: 13.12.2025 23:35
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurul’da yarın saat 11.00'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

