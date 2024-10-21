Sağlık Bakanlığı, kapatılan hastaneye 'bebek dostu hastane' unvanı vermiş!

Kamuoyunda büyük infial yaratan 'yenidoğan çetesi'ne ilişkin tepkiler sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkan 'yenidoğan çetesi' ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlanırken, skandalda adı geçen İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, ruhsatı iptal edilen hastanelerden birisi hakkında dikkati çeken bir bilgi paylaştı.

Terkoğlu, bugünkü yazısında, ruhsatı iptal edilen Reyap Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından Bebek Dostu Hastane” unvanı verildiğini yazdı.

Barış Terkoğlu, yazısında, Reyap Hastanesi'nin internet sitesinde "Reyap Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından 'Bebek Bostu Hastane' unvanı verilmiştir" yazılı bir görsele yer verdi.

RUHSATI İPTAL EDİLEN HASTANELER

Reyap Hastanesi, yenidoğan çetesi skandalına karışan ve ruhsatı iptal edilen hastanelerden birisi.

Skandal nedeniyle ruhsatı iptal edilen hastaneler şöyle:

>> Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi,

>> Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi,

>> Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi,

>> Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi,

>> Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi,

>> Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi,

>> Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi,

>> Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi,

>> Esenler Güney Hastanesi,

>> Silivri Kolan Hastanesi.