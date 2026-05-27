Sağlık Bakanlığı: Kurban kesimi esnasında en az 13 bin 513 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalara ilişkin açıklama yaptı. Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu belirtti.

Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur.

Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."