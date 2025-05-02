Sağlık Bakanlığı'na 19 bin personel alımı gerçekleştirilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ve 3 bin 658 sürekli işçi alımı olmak üzere toplam 19 bin personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir."

Ayrıca 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Memişoğlu, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un "http://esube.iskur.gov.tr" adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun" dedi.